Binlerce vatandaşımızın yaptığı EKPSS tercihleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erdi. Adayların gözü 2023 EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'de. İşte 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ile ilgili bilgiler ve sonuç sorgulama ekranı...