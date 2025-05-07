El Clasico ne zaman? Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
La Liga'da heyecan dorukta! 35. haftada futbolseverleri ekran başına kilitleyecek El Clasico karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu dev mücadelede lider Barcelona 79 puanla sahaya çıkarken, takipçisi Real Madrid 75 puanla aradaki farkı kapatmak istiyor. Tüm dünyanın merakla beklediği bu karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte Barcelona-Real Madrid maçı yayın bilgisi...
Barcelona ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği dev randevu, sadece puanlar için değil, tarihî bir rekabetin yeni perdesi için de sahne olacak. 79 puanla lider durumda olan Barcelona avantajını korumak isterken, Real Madrid 75 puanla zirveye bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Futbolseverler bu kritik maçın gününü ve saatini sabırsızlıkla bekliyor. İşte merak edilenler...
EL CLASİCO NE ZAMAN? BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
La Liga 35. hafta mücadelesi kapsamında Barcelona - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te başlayacak ve S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
Barcelona, bu sezon La Liga'da 79 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu maç, hem Barcelona'nın şampiyonluk yolundaki en büyük engellerinden biri hem de Real Madrid için büyük bir fırsat. İki takım arasındaki son 5 karşılaşmaya bakıldığında Barcelona'nın evinde 3 galibiyet alırken, Real Madrid 2 kez kazandı.