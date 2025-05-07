Barcelona ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği dev randevu, sadece puanlar için değil, tarihî bir rekabetin yeni perdesi için de sahne olacak. 79 puanla lider durumda olan Barcelona avantajını korumak isterken, Real Madrid 75 puanla zirveye bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Futbolseverler bu kritik maçın gününü ve saatini sabırsızlıkla bekliyor. İşte merak edilenler...