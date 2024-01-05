Şehit polis memuru Fethi Sekin, mezarı başında anıldı

İZMİR´de 7 yıl önce adliyeye yönelik terör saldırısını önleyen, mermisi bitinceye kadar teröristlerle çatışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Elazığ´ın Baskil ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Adliyesi´ne yönelik 4 Ocak 2017´de PKK´lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin, Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Anma programına Vali Ömer Toraman, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Semih Işıkver, şehidin ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü İrfan Üstündağ`ın dua etmesiyle devam etti. Protokol mensuplarının şehidin mezarına karanfil koymasıyla Şehit Fethi Sekin Külliyesi´ndeki programa geçildi.

`MECLİS'TE OTURAN PKK YANDAŞLARINA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM´

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından konuşan şehit Fethi Sekin´in kardeşi Ahmet Sekin, "Genelde bu tür konuşmaları rahmetli babam yapardı. Ben de onu arkalarda oturup izlerdim. Allah´a hamdolsun ki ben öyle bir babanın oğluyum ve onun kanını taşıyorum. Babamızdan kalan şeref bizlere yeter. Kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Son günlerde sosyal medya üzerinden olmadık kelimeler ve konuşmalar ortaya çıktı. Valimiz bu olaya el koyarak, emniyet mensuplarıyla birlikte gerekli cevabı verdiler. Şehit kardeşi olarak gerçekten acımız çok büyük. Bundan yaklaşık 15 gün önce 12 şehit verdik. Elazığlı Kemal kardeşimiz şehadete yürüdüğünde, babası Mehmet kardeşimizin onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, cenazenin ardından mikrofonu eline aldığı zaman Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya hakkını helal etmediler, ben de üzerine ekleyerek, Meclis'te oturan PKK yandaşlarına hakkımı helal etmiyorum. Kendini bilmeyen bir gazeteci, şehit babamıza olmadık hakaretler göstererek `Sen kimsin lan´ diye hitap etti. Ben de ona soruyorum sen kimsin? Biz bu vatan için evladını vermiş, canını ve kanını vermişiz" dedi.

`FETHİ AĞABEYİMİ 7´DEN 70´E HERKES TANIYOR´

Şehit Sekin´in kız kardeşi Fikriye Sekin ise ağabeyinin herkesçe tanınıp, sevildiğini belirterek, "Yüreklere ve beyinlere o kadar güçlü kazındı ki bu sevgi bu ülkenin kalbinde devlet var oldukça silinmeyecektir. Can Ataklı, şehit babasını tanımıyor. Şehit babası, bu ülkeye fayda sağlayacak çocuğunu binbir güçlükle yetiştirendir. Şehit babası, vatani görevini yaptığı için oğlunun doğumunu göremeyendir. Evladı şehadet şerbetini içtiğinde sağlık sebebiyle katılamadığı törene günlerce, aylarca, yıllarca tören videolarını izleyerek teselli bulmaya çalışandır" diye konuştu.