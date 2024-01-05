Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Elazığ'da polis ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.
Elazığ'da polis ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Fırat Anaokulu'nu ziyaret etti.
Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.
Eğitime katılanlara, dedektif kartı, kırmızı düdük ve broşür dağıtıldı.
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