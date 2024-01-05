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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:06
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 56,70 gram esrar ile 5,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 3'ü serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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