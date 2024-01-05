AK Parti'nin İstanbul adayı pazar günü açıklanacak. Peki İstanbul adayı için hangi isimler konuşuluyor?

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre İstanbul adayı için ismi geçen adaylar arasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer alıyor.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de farklı isimler konuşuluyor. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki, bakan yardımcılığından aday adaylığı için istifa etmişti. Yine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankara için ismi konuşulanlar arasında yer alıyor.

İlk olarak 7 Ocak'ta aralarında İstanbul'un da olduğu adayların isimleri açıklanacak. Saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde adaylar duyurulacak ve alfabetik olarak davet edilecek. Adayların fotoğrafları ve özgeçmişleri ekrana yansıtılacak ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları takdim edecek. Pazar günü 16'sı il, 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 adayın tanıtımının yapılması bekleniyor. 15 Ocak'ta da Ankara'da bu kez başkentin adayı açıklanacak. Kalan illere ilişkin açıklamanın da Ankara'da yapılması bekleniyor.

Ay sonunda da bir program daha gerçekleştirilecek. Genel bir lansman ile yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bir program yapılması planlanıyor. Bu sürede illerle ilgili de programların yapılması planlanıyor. Hem büyükşehir belediye başkan adayları hem de ilçe belediye başkan adayları ile programlar gerçekleştirilecek.