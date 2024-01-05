31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimde İstanbul için tekrar aday olarak açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasını başlattı.

"İSTANBUL İÇİN TAM YOL İLERİ"

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, "İstanbul için tam yol ileri" sloganı kullanıldı.

Toplantıda önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşma yaparken, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı.

Özel konuşmasına Anayasa vurgusu yaparak başlarken, "Siz Anayasa'nın bir maddesini yok sayarsanız, başkasının başka maddeleri tartışmaya açmayı kabullenirsiniz. Birileri çıkıyor ve Anayasa'mızın bir maddesi için 'yoktur' diyor. Sebebi kendi kini, kan davası. Anayasa'nın 153'üncü maddesi hepimize Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu söylerken, 5 kişi o sayfayı yırttı attı" dedi.

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Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater'e selamlarını ileten Özel, "Bu insanların kendisine darbe girişiminde bulunduğunu iddia ediyor. Bu insanlar kendi meslek örgütlerinin temsilcileri olarak Taksim Dayanışmasında yer aldılar. Bu insanlar Gezi yaşanırken dönemin başbakanıyla görüşmek istediler, AK Parti'nin yöneticileriyle görüştüler. Gezi'de bir kişinin burnu kanamasın diye mücadele ettiler. AVM yapılmadıysa, AKM AKM olarak duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde oldu" dedi.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nde yaşanan olayları hatırlayan Özel, "Orada Gazi Mustafa Kemal'i pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar" diye konuşu.

"Bu ikiyüzlülüğe yeter diyoruz" diye sözlerini sürdüren Özel, "Biz hep beraber bu güzel ülkenin başka kurucu değerlerine, Cumhuriyet'in temel niteliklerine, Anayasa'ya, kentlerimize hep birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Özel, "Hepinizi 14 Ocak günü Ankara'da Cumhuriyetimize ve Anayasamıza sahip çıkma mitingimize bekliyoruz" dedi.