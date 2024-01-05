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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kampanyasını başlattı! CHP son dakika, CHP haberleri, Özgür Özel - 31 Mart Yerel Seçim haberleri

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kampanyasını başlattı. İmamoğlu, "31 Mart seçimlerinde yeniden kazanacağız" dedi. İşte tanıtım toplantısından dikkat çeken açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:21
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        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
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        31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimde İstanbul için tekrar aday olarak açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasını başlattı.

        "İSTANBUL İÇİN TAM YOL İLERİ"

        Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, "İstanbul için tam yol ileri" sloganı kullanıldı.

        Toplantıda önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşma yaparken, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı.

        Özel konuşmasına Anayasa vurgusu yaparak başlarken, "Siz Anayasa'nın bir maddesini yok sayarsanız, başkasının başka maddeleri tartışmaya açmayı kabullenirsiniz. Birileri çıkıyor ve Anayasa'mızın bir maddesi için 'yoktur' diyor. Sebebi kendi kini, kan davası. Anayasa'nın 153'üncü maddesi hepimize Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu söylerken, 5 kişi o sayfayı yırttı attı" dedi.

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        Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater'e selamlarını ileten Özel, "Bu insanların kendisine darbe girişiminde bulunduğunu iddia ediyor. Bu insanlar kendi meslek örgütlerinin temsilcileri olarak Taksim Dayanışmasında yer aldılar. Bu insanlar Gezi yaşanırken dönemin başbakanıyla görüşmek istediler, AK Parti'nin yöneticileriyle görüştüler. Gezi'de bir kişinin burnu kanamasın diye mücadele ettiler. AVM yapılmadıysa, AKM AKM olarak duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde oldu" dedi.

        Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nde yaşanan olayları hatırlayan Özel, "Orada Gazi Mustafa Kemal'i pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar" diye konuşu.

        "Bu ikiyüzlülüğe yeter diyoruz" diye sözlerini sürdüren Özel, "Biz hep beraber bu güzel ülkenin başka kurucu değerlerine, Cumhuriyet'in temel niteliklerine, Anayasa'ya, kentlerimize hep birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Özel, "Hepinizi 14 Ocak günü Ankara'da Cumhuriyetimize ve Anayasamıza sahip çıkma mitingimize bekliyoruz" dedi.

        4 KAT HİZMET YAPILMIŞ

        İmamoğlu'nun 5 yıllık belediye başkanlığı dönemine değinen Özgür Özel, "Biz geldiğimizde 'israf etmeyeceğiz, hortumları keseceğiz, hizmeti 16 milyona yayacağız' demiştik. Biz hizmeti tabana, İstanbul'a, 16 milyona yayıp bir takım çıkar çevrelerinin İstanbul'un kanını emmesine mani olduk. İstanbul'a yapılan hizmet bir önceki döneme göre dolar bazında yarı fiyatında iki katına çıkmış. Yani bu 4 katlık bir fark" dedi.

        İMAMOĞLU: 31 MART'TA YENİDEN KAZANACAĞIZ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu yıl nutkundan atıf yaparak başladığı konuşmasında, "Daha çok işler yapmak azmindeyiz" dedi.

        İmamoğlu, "Her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık. Başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor. Bir kez daha İBB Başkanlığı Aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım" diye konuştu.

        "31 Mart'ta İstanbul'u yeniden kazanacağız" diyen İmamoğlu, "Çünkü engellemeler karşı bağışıklık kazandık. Önümüze çıkarılan zorlukları ve engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz. İstanbul 16 milyonun, İstanbul herkesin" ifadelerini kullandı.

        Ekrem İmamoğlu, "5 yıl önce yola çıktığımızda İstanbul durmuştu, bezgindi, değişim istiyordu" derken, seçim tekrarı sürecini hatırlattı.

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