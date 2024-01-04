Baskil Belediye Başkanı Akmurat, inşası süren İlçe Emniyet Amirliği binası ile ilgili inceleme yaptı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımına başlanan İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemede bulundu.

Elazığ Caddesi üzerinde yapılacak binanın inşaatını gezen Akmurat, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Eski binanın geçen yıl kontrollü şekilde yıkıldığını belirten Akmurat, binanın inşasının planlanan süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

​​​​​​​Akmurat, çalışmada emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve milletvekillerine teşekkür etti.

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