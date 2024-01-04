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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, inşası süren İlçe Emniyet Amirliği binası ile ilgili inceleme yaptı

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımına başlanan İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:19
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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, inşası süren İlçe Emniyet Amirliği binası ile ilgili inceleme yaptı
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        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımına başlanan İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemede bulundu.

        Elazığ Caddesi üzerinde yapılacak binanın inşaatını gezen Akmurat, firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Eski binanın geçen yıl kontrollü şekilde yıkıldığını belirten Akmurat, binanın inşasının planlanan süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

        ​​​​​​​Akmurat, çalışmada emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve milletvekillerine teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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