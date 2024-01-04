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        Elazığ'da ilkokul öğrencileri geleneksel oyunlarla buluşuyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da uygulanan proje kapsamında gönüllü olan öğretmenler, öğrencileri okullarda geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:53
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        Elazığ'da ilkokul öğrencileri geleneksel oyunlarla buluşuyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da uygulanan proje kapsamında gönüllü olan öğretmenler, öğrencileri okullarda geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, yaklaşık 3 ay önce "Nesilden Nesile Oyun Köprüsü" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kent merkezinde 49 ilkokulda görevli öğretmenlerden gönüllü olanlara proje ve geleneksel oyunlarla ilgili bilgi verildi.

        Öğretmenler okullarında düzenledikleri etkinliklerde öğrencileriyle yakantop, çelik çomak, üç taş, köşe kapmaca, misket, topaç çevirme, çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi oyunları oynuyor.

        Belirlenen 34 geleneksel çocuk oyunu içinden her hafta bir oyun seçilerek oynanıyor, başarı elde eden çocuklar okullar arası düzenlenen turnuvaya katılıyor.

        Projeyle çocukların bağımlılığa neden olan telefon ve tablet kullanımından uzaklaşması, arkadaşlık bağlarını güçlendirmesi ve spor yapması amaçlanıyor.

        - "Öğrencilerimizin psikolojik gelişimine katkı sağlıyor"

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, bu projeyle ildeki tüm ilkokullarda geleneksel oyunları öğrencilere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Proje kapsamındaki 49 ilkokulda 26 bin öğrenciye oyunların öğretildiğini, ay sonunda yapılan okullar arası turnuvalarla öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını ve birlikte vakit geçirmelerini sağladıklarını belirten Yiğit, "Bu da öğrencilerimizin psikolojik gelişimine katkı sağlıyor." dedi.

        Yiğit, teknolojinin olumlu tarafları kadar öğrencileri olumsuz etkileyen, bağımlılık yapan yönleri de olduğuna dikkati çekerek, bu tür olumsuz etkileri önlemek için de geçmişte bu oyunlarla yaşadıkları tatlı hatıraları öğrencilerin de yaşamasını hedeflediklerini aktardı.

        Projede ciddi mesafe kaydettiklerini anlatan Yiğit, "Bu oyunlarımızı ciddi bir çalışmayla hazırladık. Çocukların yaş düzeyine uygun oyunları seçerek yoğun bir çalışmayla etkileşimli hale getirdik. Etkinliklerimiz sürüyor. Bahar döneminde de büyük bir festivalle il genelinde çocuk oyunlarımızın görünürlüğünü artırmış olacağız." diye konuştu.

        Yiğit, Milli Eğitim Bakanlığınca da okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandığını anımsatarak, Bakan Yusuf Tekin'in, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu, çocuklarımızı geleneksel oyunlarımıza yönlendirmekten geçer." ifadesinin de bu projede kendilerini daha da motive ettiğini belirtti.

        - "Bütün çocuklarımız bu oyunlarla tanışsın istiyoruz"

        Projede görev alan öğretmenlerden Sevda Müge Polat da amaçlarının çocuklara unutulmaya yüz tutan oyunları öğretmek hem spor yaparak sağlıklı olmalarını sağlamak hem de dijital bağımlılıktan onları uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

        Şehirlerde çocukların bu oyunlara daha uzak kaldığını anlatan Polat, "Bütün çocuklarımız bu oyunlarla tanışsın istiyoruz. Şu an okullarımızda her ay 34 çocuk oyunu ve bir turnuva oyunu oynanıyor. Çocuklar çok heyecanlılar. Turnuvaya katılmak için sürekli sınıflar arasında yarış, rekabet ve dostluk var. Teneffüslerde sürekli bu oyunları oynuyorlar. Bu oyunların okullarda kültür olarak yerleşmesi bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        - "Arkadaşlarımla bağlarım daha da güçlendi"

        Öğrencilerden Deniz Ayhan ise daha önce sürekli telefon ve tabletle vakit geçirdiğini belirtti.

        Ayhan, "Bu oyunlar sayesinde telefon ve tablete zaman kalmıyor. Bu sayede arkadaşlık bağlarımız da güçleniyor. Teneffüs olunca koşarak bu oyunları oynuyoruz." dedi.

        Meryem Yıldırım da bu oyunları okulda öğrendikten sonra mahallede de arkadaşlarıyla oynamaya başladıklarını ifade etti.

        "Bu oyunları oynayınca arkadaşlarımla bağlarım daha da güçlendi. Bize bu imkanı verenlere teşekkür ederiz." diyen Yıldırım, bu proje sayesinde yeni oyunlar da öğrendiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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