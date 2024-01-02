Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ile "tehdit", "tutuklu veya hükümlünün kaçması", "karşılıksız çek" suçlarından haklarında 42 yıl 4 ay, "yağma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 90 gram esrar ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.
Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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