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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:18
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti.

        Köyü ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla görüşen Kundakçı, sorun ve talepleri dinledi.

        Kundakçı, fırsat buldukça ilçedeki köyleri tek tek ziyaret ettiğini belirterek, sorunları yerinde görmek ve çözümler üretmek bakımından bu ziyaretlerin önemli olduğunu ifade etti.

        İlgili kurum amirleriyle beraber köydeki vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Kundakçı, "İnşallah sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız." dedi.

        Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, kaymakamlık personeli de yer aldı.

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