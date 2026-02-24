Elazığ'da üzüm üreticileri yoğun kar yağışı nedeniyle verimden umutlu

SUAT ÖZTÜRK - Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Elazığ'da yoğun kar yağışının verime olumlu yansıması bekleniyor.



Yaklaşık 110 bin dönüm alanda yöreye has iri salkımlı üzüm üretimi yapılan kentte, aralarında tescilli "Öküzgözü" ve "Boğazkere"nin yanı sıra "Şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "Papazkarası" ve "Köhnü" gibi farklı üzüm çeşitleri yetiştiriliyor.



Keban Baraj Gölü kıyısında, toprak ve iklim yapısı nedeniyle üzüm yetiştiriciliğine elverişli olan ve üretimde büyük paya sahip Hoşköy, Güzelyalı ve Kıraç köylerinin bulunduğu ovada üreticiler, yeni sezon öncesi bağlarda budama ve çapalama çalışmalarına başladı.



Geçen sezon yaşanan don nedeniyle bekledikleri verimi alamayan üreticiler, bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı ve iklim koşullarının olumlu seyretmesi nedeniyle verimden umutlu.



- "İyi bir sezon bekliyoruz"



Hoşköy köyündeki üzüm üreticilerinden Bekir Tekel, AA muhabirine, ata mesleği olan üzüm üreticiliğini ailesiyle sürdürdüğünü söyledi.



Geçen yıl yaşanan dondan hem bağların hem de ürünlerin etkilendiğini ifade eden Tekel, "Dondan dolayı geçen yıl fazla meyve vermediği için bağlar güçlendi. Bu yıl yağan kar, son 20-25 yılda görülmeyen seviyedeydi. Sezona güzel başladık. Don yaşanmaz, mahsul zarar görmezse iyi bir sezon bekliyoruz." dedi.



Tekel, üzüm yetiştiriciliği yapılan köylerin bulunduğu Uluova'nın coğrafi konumunun da üretime olumlu katkı sağladığını dile getirerek, üretim yapılan arazilerin Keban Baraj Gölü kıyısında olmasının da bağcılık için önemli bir avantaj olduğunu belirtti.



Kış boyunca soğuk havanın zararlı böcek ve haşereler üzerinde etkili olduğunu anlatan Tekel, "Ağaçlar kış boyunca dinlendi. Budama yaparak yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Budamadan sonra ot temizliği ve traktörle bağ aralarını süreceğiz. Yeni sezona umutla bakıyoruz." diye konuştu.



- "Verimin yüksek olacağını düşünüyoruz"



Mustafa Berker de geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle verimin düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl yağışlar bol oldu. Şu an su sıkıntımız yok. Eğer don yaşanmazsa verimin yüksek olacağını düşünüyoruz, umutluyuz." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 27 yıldır üzüm üretimi yapan Mustafa Özçelik ise bölgeden Türkiye'nin birçok iline üzüm gönderdiklerini kaydetti.



Geçen yıl üreticilerin don nedeniyle ciddi kayıp yaşadığını anlatan Özçelik, "Geçen sezon 100 tonluk bağdan 10-15 ton ürün alabildik. Çiftçiler mağdur oldu. Bu yıl kar yağışı ve bağların dinlenmiş olması nedeniyle verimin artmasını bekliyoruz." dedi.​​​​​​​

