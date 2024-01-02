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        Haberler Gündem 3. Sayfa 109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada! - En son haberler

        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!

        İstanbul'da, 2005 yılında gerçekleştirdiği silahlı yağma suçundan 109 yıl hapis cezası bulunan Serkan C., filmleri aratmayan bir çalışmayla yakalandı. Uzun süredir iz süren polis, Serkan C.'yi sokakta takip edip gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Son bir hafta da İstanbul'da 3 bin 634 aranan zanlı yakalandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:06
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        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
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        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş firari şüphelilere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

        109 YIL HAPİS CEZASI VARDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, çalışma başlatan polis, 109 yıl hapis cezası bulunan Serkan C.’nin peşine düştü.

        ŞOKE OLAN ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

        2005 yılında Kadıköy’de silahlı yağma suçundan hakkında, 109 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Serkan C.’nin peşine düşen polis iz sürdü. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin sokakta beklediğini gören polis ekipleri hızla yanında durdu.

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        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Araçtan inen polisi gören Serkan C., hızla kaçmaya çalıştı. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa bir süre sonra şüpheli yakalandı.

        BİR HAFTADA 3 BİN 634 KİŞİ YAKALANDI

        Aranan şüphelilere yönelik operasyonlarını sürdüren polis ekipleri, son bir haftada hüküm giyen zanlılara peş peşe operasyonlar düzenlendi. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giymiş 3 bin 634 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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