109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada! İstanbul'da, 2005 yılında gerçekleştirdiği silahlı yağma suçundan 109 yıl hapis cezası bulunan Serkan C., filmleri aratmayan bir çalışmayla yakalandı. Uzun süredir iz süren polis, Serkan C.'yi sokakta takip edip gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Son bir hafta da İstanbul'da 3 bin 634 aranan zanlı yakalandı

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