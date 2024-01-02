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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kurucusundan "Fergio House" savunması!

        Mimar kardeşlerden biri tutuklandı! İşte "Fergio House" savunması!

        "Fergio House" isimle sosyal medya platformlarında yılbaşı için müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir gelişme yaşandı. Fergio House'un kurucusu olduğu iddia edilen mimar kardeşlerden Ferhat G. tutuklandı. Adliyeye gönderilen diğer 18 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklanan Ferhat G.'nin ifadesi ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:06
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        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
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        Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik geçtiğimiz hafta 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da duyurduğu 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan grupla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        KURUCUSU TUTUKLANDI

        Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda çektikleri videolarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu iddia edilen iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G’nin aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan toplam 19 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ferhat G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Operasyonun ardından grubun yılbaşı gecesi planladığı müstehcen içerikli partiyi yapamadığı öğrenildi. Tutuklanan Ferhat G’nin ifadesi de ortaya çıktı. Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmediğini iddia eden Ferhat G., “Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir. Taksim’deki onlyfansçıların para dağıtmasından sonra bu hesabı aynı isimde hesabı bulunan yurt dışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum” dedi.

        “İÇERİKLER EĞLENCE AMAÇLI”

        Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını söyleyen Ferhat G., “Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat G.’nin sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlar da kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır” dedi.

        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
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