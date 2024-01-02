Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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Dragovic, Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen ve Leicester City gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra Temmuz 2021'de Kızılyıldız'a gitti. Başarılı stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Koray Günter Beşiktaş'ta stoper için gündeme gelen bir diğer isim ise geçmişte olduğu gibi yine Koray Günter... Verona'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında teklifleri değerlendirecek.