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        Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

        Teknik direktörlük için Bruno Genesio'dan yanıt bekleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılarda hedefteki isimler netleşiyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:44
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        Beşiktaş'ta ara transfer öncesinde hareketlilik artıyor. Teknik direktörlük için Bruno Genesio'dan yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, kadroya takviye için de düğmeye bastı.

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        Beşiktaş yönetimi eksik bölgeleri belirlerken hedefteki isimler de ortaya çıkıyor.İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...

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        STOPERDE 3 İSİM GÜNDEMDE

        Aleksandar Dragovic

        Beşiktaş'ta ara transferde ilk hedef stopere transfer yapmak... Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'ın kaptanı Aleksandar Dragovic'i gündemine aldı. Kısa süre önce Samet Aybaba'nın da izlediği Dragovic için Sırp ekibi ile masaya oturulacak.

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        Dragovic, Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen ve Leicester City gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra Temmuz 2021'de Kızılyıldız'a gitti. Başarılı stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        Koray Günter

        Beşiktaş'ta stoper için gündeme gelen bir diğer isim ise geçmişte olduğu gibi yine Koray Günter... Verona'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında teklifleri değerlendirecek.

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        Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli futbolcu için girişimlere başlayacak. Koray'ın da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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        Jose Cordoba

        Bulgar basını, Beşiktaş'ın Levski Sofya forması giyen stoper Jose Cordoba ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 22 yaşındaki Panamalı futbolcu için Samet Aybaba'nın görüşmelerde bulunduğunu siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro önerdiği ifade edildi.

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        Görüşmelerde sonraki satıştan yüzde 10 pay konusu da ele alındı. Cordoba bu sezon forma giydiği 24 maçta 1 asist yaptı.

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        Matheus Saldanha ve Osman Bukari

        Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, hücuma takviye için de arayışlarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde Partizan - Kızılyıldız maçında ev sahibinden Matheus Saldanha ve konuk ekipten Osman Bukari'yi mercek altına almıştı.

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        Bukari için yapılan görüşmelerde Kızılyıldız kapıyı 7 milyon Euro'dan açarken bu transfer şimdilik askıya alındı.

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        Aybaba'nın Saldanha için ise yeni yılın başında Partizan'la masaya oturması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolu, 18 maçta 14 gol ve 5 asist üretirken Partizan'a Japon ekibi JEF Utd. Chiba'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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        Oliver Torres

        Beşiktaş´ta devre arası için transfer çalışmalar da sürüyor. Orta sahada Alex Oxlade-Chamberlain´in sakatlığı sonrasında o bölgeye takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, gözünü İspanya´ya çevirdi.

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        İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres´i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde.

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        Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş´ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.

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