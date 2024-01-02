Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
Teknik direktörlük için Bruno Genesio'dan yanıt bekleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılarda hedefteki isimler netleşiyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...
Beşiktaş'ta ara transfer öncesinde hareketlilik artıyor. Teknik direktörlük için Bruno Genesio'dan yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, kadroya takviye için de düğmeye bastı.
Beşiktaş yönetimi eksik bölgeleri belirlerken hedefteki isimler de ortaya çıkıyor.İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...
STOPERDE 3 İSİM GÜNDEMDE
Aleksandar Dragovic
Beşiktaş'ta ara transferde ilk hedef stopere transfer yapmak... Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'ın kaptanı Aleksandar Dragovic'i gündemine aldı. Kısa süre önce Samet Aybaba'nın da izlediği Dragovic için Sırp ekibi ile masaya oturulacak.
Dragovic, Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen ve Leicester City gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra Temmuz 2021'de Kızılyıldız'a gitti. Başarılı stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Koray Günter
Beşiktaş'ta stoper için gündeme gelen bir diğer isim ise geçmişte olduğu gibi yine Koray Günter... Verona'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında teklifleri değerlendirecek.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli futbolcu için girişimlere başlayacak. Koray'ın da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
Jose Cordoba
Bulgar basını, Beşiktaş'ın Levski Sofya forması giyen stoper Jose Cordoba ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 22 yaşındaki Panamalı futbolcu için Samet Aybaba'nın görüşmelerde bulunduğunu siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro önerdiği ifade edildi.
Görüşmelerde sonraki satıştan yüzde 10 pay konusu da ele alındı. Cordoba bu sezon forma giydiği 24 maçta 1 asist yaptı.
Matheus Saldanha ve Osman Bukari
Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, hücuma takviye için de arayışlarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde Partizan - Kızılyıldız maçında ev sahibinden Matheus Saldanha ve konuk ekipten Osman Bukari'yi mercek altına almıştı.
Bukari için yapılan görüşmelerde Kızılyıldız kapıyı 7 milyon Euro'dan açarken bu transfer şimdilik askıya alındı.
Aybaba'nın Saldanha için ise yeni yılın başında Partizan'la masaya oturması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolu, 18 maçta 14 gol ve 5 asist üretirken Partizan'a Japon ekibi JEF Utd. Chiba'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Oliver Torres
Beşiktaş´ta devre arası için transfer çalışmalar da sürüyor. Orta sahada Alex Oxlade-Chamberlain´in sakatlığı sonrasında o bölgeye takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, gözünü İspanya´ya çevirdi.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres´i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde.
Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş´ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.