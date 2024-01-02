Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İkisi de hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada! Ölümüne kaçış!

        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!

        İstanbul Esenyurt'ta, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan cipteki kişilerin, kazadan önce haraç almak için Beylikdüzü'nde bir iş yerinin sahibini tehdit ettiği, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken kaza yaptıkları belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da kaza, 31 Aralık Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi.

        CİPTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre cip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizlik aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

        KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Temizlik aracının şoförünün de yaralandığı kazaya dair yeni detaylar ile kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        İŞ YERİNİ BASIP HARAÇ İSTEDİKLERİ İDDİASI

        Kazada hayatını kaybeden Afganistan uyruklu İlyas Jenap ve Abdullah Noori ile yaralı kurtulan Rommel Mazary, kazadan önce Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde Haron Bahadory isimli kişinin iş yerine gitti. 3 kişinin burada iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istediği belirtildi.

        ÇALIŞANI DARP ETTİLER

        Para alamayan şüphelilerden kendini Mikail olarak tanıtan kişinin Bahadory'e, "İş yerini silahla tarayacağım" dediği, şüphelilerin iş yerindeki bir çalışanı ise darp ettiği belirtildi.

        POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR

        İş yeri sahibi, şüpheliler gittikten sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma yaparken 3 şüpheli araçlarıyla yeniden iş yerinin önüne geldi. Fakat polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı.

        POLİS, ŞÜPHELİLERİ TAKİBE BAŞLADI

        İş yeri sahibinin polise kaçan kişilerin kendilerini tehdit eden kişiler olduğunu söylemesi üzerine polis, şüphelileri araçla takip etmeye başladı. Kovalamaca dakikalarca sürerken, şüphelilerin kullandığı cip, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir alışveriş merkezinin önünde gözden kayboldu. Bunun üzerine ekipler kovalamayı bırakarak görev yerlerine gitmek için dönüşe geçti.

        BELEDİYE ARACINA ÇARPTILAR

        Polis, Atatürk Mahallesi Hadımköy Yolu üzerinden bölgelerine döndükleri sırada cadde üzerinde belediyeye ait yol temizleme aracıyla siyah renkli bir aracın kaza yaptığını ve etrafında insanların toplandığını gördü. Kazayı kontrol eden ekipler, belediye aracına çarpan cipin kendilerinden kaçan şüphelilere ait olduğunu, araçtaki 3 kişiden 2'sinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Polis, bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybeden 2 şüphelinin ise cenazeleri yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

        Kazada belediyeye ait aracın şoförü de yaralandı. Kaza ile ilgili yapılan incelemede hayatını kaybeden şüphelilerin İlyas Jenap ve Abdullah Noori, yaralı kurtulan kişinin ise Rommel Mazary olduğu tespit edildi.

        ÇARPMA ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızlı olduğu görülen cipin, yol temizlik aracına çarptığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        MİT'ten PKK'ya Süleymaniye'de operasyon!
        MİT'ten PKK'ya Süleymaniye'de operasyon!
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde