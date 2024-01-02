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        Arjantin'den Messi kararı! 10 numara emekli oluyor

        Arjantin Futbol Federasyonu, dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi'nin 10 numaralı formasının emekliye ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:29
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        Dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran Lionel Messi, Arjantin Futbol Federasyonu tarafından onurlandırılıyor...

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        Arjantin Futbol Federasyonu, efsane futbolcunun giydiği 10 numara formayı emekli etme kararı aldı.

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        36 yaşındaki futbolcu hakkında alınan kararı Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia açıkladı.

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        "KİMSENİN GİYMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

        Claudio Tapia yaptığı açıklamada, "Messi, milli takımdan emekli olduktan sonra 10 numarayı kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numaralı forma, Messi'nin onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak." dedi.

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        Messi ilk kez 2005’te sırtına geçirdiği Arjantin Milli Takım formasıyla 180 maçta forma giyerken, 106 kez gol sevinci yaşadı.

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        Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini dünya şampiyonu yapan Arjantinli süperstar, 2021’de ise COPA America'da şampiyonluk tattı.

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        Avrupa kariyerinde Barcelona ve PSG formalarını giyen Messi, daha sonra Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere rağmen rotasını ABD'ye çevirmiş ve David Beckham’ın da sahipleri arasında yer aldığı Inter Miami’ye imza atmıştı.

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        Kariyerinin ilk yıllarında Arjantin'de Grandoli ile Newell’s Old Boys formaları giyen Messi, ülkesinden 13 yaşında ayrılarak Barcelona altyapısına katılmıştı.

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