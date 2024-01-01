Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da şehit ailesini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Elazığ'da yaşayan ailesini ziyaretti etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 21:48 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da şehit ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Elazığ'da yaşayan ailesini ziyaretti etti.

        Elazığ Valiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Aktaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aslan'ın babaevine ziyarette bulundu.

        Şehidin babası Kemal Aslan'a başsağlığı dileklerini ileten Aktaş, şehit babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

        Ziyarette Aktaş'a, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        Elazığ Valisi Toraman, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yeni yılı...
        Elazığ Valisi Toraman, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yeni yılı...
        Elazığ'da 2024´ün ilk bebekleri Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan Oldu
        Elazığ'da 2024´ün ilk bebekleri Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan Oldu
        Elazığ'da aylık 1200 ton katı atık elektriğe dönüştürülüyor
        Elazığ'da aylık 1200 ton katı atık elektriğe dönüştürülüyor
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan yeni yıl mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan yeni yıl mesajı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yeni yıl mesajı yayınladı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yeni yıl mesajı yayınladı