Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan yeni yıl mesajı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Kundakçı, mesajında, Türkiye ve dünya için hüzün ve sevinçlerin yaşandığı 2023'ü geride bıraktıklarını, yeni yıl heyecanı yaşadıklarını bildirdi.

2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Kundakçı, şunları kaydetti:

"2023'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ortaya konuldu. Bu vizyon doğrultusunda bizlere de ülkemizi lider bir devlet yapma yolunda yeni hedeflere yürümek sorumluluğu yüklendi. İnanıyorum ki millet olarak göstereceğimiz gayret ve azmimizle gelecek yıllar, sağlam temeller üzerine kurulmuş, bir asırlık devlet olan Türkiye'mizin yılları olacaktır. 2024 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum."