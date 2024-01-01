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        Elazığ'da 2024´ün ilk bebekleri Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan Oldu

        ELAZIĞ´da yeni yılın ilk bebekleri, Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan oldu. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:25 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:30
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        Elazığ'da 2024´ün ilk bebekleri Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan Oldu
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        ELAZIĞ´da yeni yılın ilk bebekleri, Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan oldu. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti. 

        Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi´nde dünyaya geldi. Yılın ilk dakikalarında Belgin ve Emre Erol çiftçinin Yiğit Doğu adını verdikleri oğulları 2 kilo 700 gram olarak, Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin Eymen adını verdikleri oğulları 3 kilo 600 gram olarak, Ümmü Gülsüm ve Durukan Yağdıran çiftinin Asilhan adının verdikleri oğulları ise 4 kilo olarak dünyaya geldi. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları aileleri ziyaret ederek tebrik etti. Vali Toraman ve Belediye Başkanı Şerifoğulları yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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