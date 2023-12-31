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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Dünyanın en değerli 50 futbolcusu güncellendi - Zirvede artık yeni bir isim var - Futbol Haberleri

        Dünyanın en değerli futbolcuları güncellendi - Zirvede artık yeni bir isim var

        Transfermarkt, büyük liglerde yaptığı kış güncellemesinin ardından dünyanın en değerli futbolcuları listesi de güncellendi. Dünyanın en değerli futbolcuları listesinin zirvesinde artık yeni bir isim var... Listedeki ilk 20 futbolcu şöyle:

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:36
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        1

        20- JULİÁN ÁLVAREZ (MAN CİTY)

        Piyasa Değeri: 90 milyon Euro

        2

        19- EDUARDO CAMAVİNGA (REAL MADRİD)

        Piyasa Değeri: 90 milyon Euro

        3

        18- GAVİ (FC BARCELONA)

        Piyasa Değeri: 90 milyon Euro

        4

        17- PEDRİ (FC BARCELONA)

        Piyasa Değeri: 90 milyon Euro

        5

        16- MOİSÉS CAİCEDO (CHELSEA)

        Piyasa Değeri: 90 milyon Euro

        6

        15- FEDERİCO VALVERDE (REAL MADRİD)

        Piyasa Değeri: 100 milyon Euro

        7

        14- RODRYGO (REAL MADRİD)

        Piyasa Değeri: 100 milyon Euro

        8

        13- FLORİAN WİRTZ (BAYER LEVERKUSEN)

        Piyasa Değeri: 100 milyon Euro

        9

        12-HARRY KANE (BAYERN MUNİCH)

        Piyasa Değeri: 110 milyon Euro

        10

        11- RODRİ (MAN CİTY)

        VPiyasa Değeri: 110 milyon Euro

        11

        10- DECLAN RİCE (ARSENAL)

        Piyasa Değeri: 110 milyon Euro

        12

        9- VİCTOR OSİMHEN (NAPOLİ)

        Piyasa Değeri: 110 milyon Euro

        13

        8- LAUTARO MARTÍNEZ (INTER MİLAN)

        Piyasa Değeri: 110 milyon Euro

        14

        7- PHİL FODEN (MAN CİTY)

        Piyasa Değeri: 110 milyon Euro

        15

        6- JAMAL MUSİALA (BAYERN MUNİCH)

        Piyasa Değeri: 110 milyon Euro

        16

        5- BUKAYO SAKA (ARSENAL)

        Piyasa Değeri: 120 milyon Euro

        17

        4- VİNİCUS (REAL MADRİD)

        Piyasa Değeri: 150 milyon Euro

        18

        3- KYLİAN MBAPPÉ (PSG)

        Piyasa Değeri: 180 milyon Euro

        19

        2-ERLİNG HAALAND (MAN CİTY)

        Piyasa Değeri: 180 milyon Euro

        20

        1- JUDE BELLİNGHAM (REAL MADRİD)

        Piyasa Değeri: 180 milyon Euro

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