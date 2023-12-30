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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı

        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:37
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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı
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        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 7 kişi yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 28-29 Aralık'ta çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ile "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay, "basit yaralama" suçundan 7 ay ve 2 yıl, "uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 681,84 gram esrar, 6,55 gr metamfetamin ele geçirildi.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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