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        Haberler Gündem İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı

        İzmir'in Konak ilçesinde, Üçyol Metro İstasyonu içerisinde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle merdivende oluşan kayma sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:47
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        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
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        İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.

        TERS YÖNDE HAREKET EDİNCE

        Üçyol Metro İstasyonundan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

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        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

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        #İzmir
        #yürüyen merdiven kazası
        #haberler
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