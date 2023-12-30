Kassam Tugayları Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal süreci devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail özel kuvvetlerinden 20'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:15 facebook

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