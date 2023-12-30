Elazığ´da 4.2 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ´da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
ELAZIĞ´da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Elazığ kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 16.26´da oldu. Yerin 9,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile çevre illerden de hissedildi.
Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun" dedi.
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