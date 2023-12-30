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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:03
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Çaybağı mevkisinde, E.B. yönetimindeki 23 K 3909 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Ardından R.B. idaresindeki 23 LU 439 plakalı ambulans da kamyonete çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Karşı yönden gelen K.A'nın kullandığı 23 AEF 645 plakalı otomobil de ambulansa çarptı.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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