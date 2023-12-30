Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Çaybağı mevkisinde, E.B. yönetimindeki 23 K 3909 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Ardından R.B. idaresindeki 23 LU 439 plakalı ambulans da kamyonete çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Karşı yönden gelen K.A'nın kullandığı 23 AEF 645 plakalı otomobil de ambulansa çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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