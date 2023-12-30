Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, "Tütün endüstrisi değişik tütün ürünleri ile daha çok kadınları hedef alarak, kadınlardaki sigara içme oranlarını artırmaya çalışıyor" dedi

Ergüder, bir konferansa katılmak için geldiği Kırklareli'nde, Türkiye'de tütün ve tütün ürünleri kullanımının çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 1,1 milyar kişinin sigara içtiğini, buna bağlı her yıl 8 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ergüder, söz konusu 8 milyon kişinin 1 milyonunun ise başkasının içtiği sigara dumanına maruz kaldığından dolayı yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişinin sigara içtiğinin tahmin edildiğini anlatan Ergüder, "Türkiye'de her 100 kişiden 30'u sigara içiyor ve Türkiye'de ne yazık ki her yıl yaklaşık 120 bin kişi sigara sebebiyle hayatını erken yaşta kaybediyor. Türkiye'de tüm ölümlerin yüzde 25'i, yani 4'te 1'i sigara kaynaklı erken ölümler" bilgisini verdi.

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"KADINLAR TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN TUZAĞINA DAHA KOLAY DÜŞÜYOR"

Ergüder, tütün endüstrilerinin son yıllarda kadınlara yönelik çalışmalar yaptığını belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık Araştırması'na göre, 2012 yılında 3 milyon 903 bin 461 kadının sigara içtiğini, bu rakamın 2022 yılında 6 milyon 356 bin 80'e yükseldiğini anlattı.

Özellikle kadınların tütün endüstrilerinin tuzağına daha kolay düştüğünü vurgulayan Ergüder, şöyle devam etti: "Tütün endüstrisi de özellikle kadınlara yönelmesindeki neden orada bir boşluk var, o müşterilerini oradan kazanmaya çalışıyorlar. Değişik taktiklerle değişik tütün ürünleri ile daha çok kadınları hedef alarak, kadınlardaki sigara içme oranlarını artırmaya çalışıyorlar. Türkiye’de kadınlardaki sigara içme oranlarında son 10 yılda yüzde 62,8'lik artış var. Özellikle 15-24 yaş gruplarındaki kadınlarda yüzde 200, 300 oranında artış var."

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"ELEKTRONİK SİGARANIN BAĞIMLILIK ETKİLERİ SİGARADAN DAHA YÜKSEK"

Elektronik sigaranın bağımlılık etkilerinin sigaradan çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Ergüder, "Mümkün olduğu kadar çocukları o elektronik sigaralara alıştırıp çocukları erken yaşta bağımlı hale getirip daha sonra çocukların da normal sigaralara geçmesi için bu ürünler Türkiye'ye kaçak yollardan getirilmeye çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Ergüder, sigara tüketiminin azaltılması için fiyatların artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de sigara fiyatlarının sigara ile mücadelede etkin rol alan ülkelerin çok altında olduğunun altını çizen Ergüder, "Eğer siz bir ülkede sigara fiyatlarını vergiler yoluyla yüzde 10 artırsanız sigara tüketiminde yüzde 4 ile 8 arasında bir düşüş sağlarsınız. Özellikle bu çocuk ve gençlerde daha etkili ama tabii Türkiye’de sigara fiyatları biraz ucuz kaldı" diye konuştu.

BAZI ÜLKELER TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASAKLANACAĞI TARİHİ BELİRLEDİ

Bazı ülkelerin tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla ciddi tedbirler aldığını belirten Ergüder, bazı ülkelerin tütün ürünlerinin yasaklanacağı tarihi belirlediklerini anlattı.

Bazı ülkelerin tütün kullanma oranlarını yüzde 5'in altına düşürmeyi hedeflediklerini dile getiren Ergüder, ABD'nin yüzde 15, İngiltere'nin yüzde 10, Avustralya'nın yüzde 10'un altına düşürmek için çalışmalar yaptığını kaydetti.

İrlanda, İsveç ve Yeni Zelanda'da 2025 yılından sonra tütün ürünlerinin üretilmesi, satın alınması ve içilmesinin yasaklanacağını anlatan Ergüder, "2034'te İskoçya ve 2040'ta da Finlandiya tütün ürünlerini kökten yasaklıyorlar. Bazı ülkelerde özellikle çocuk ve gençleri korumak için örneğin Yeni Zelanda'da 2007 yılından sonra doğanların sigara içmeleri hayatları boyu yasak, yakında İngiltere de buna benzer bir kanun çıkaracak ve 2008 yılından sonra doğan çocuk ve gençlerin hayatları boyunca sigara satın almaları ve içmeleri yasaklanacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tütün kullanma oranlarının halen çok yüksek olduğunu bildiren Ergüder, tütünün insan vücudu için gerekli bir madde olmadığını ve o yüzden insanların sigara içmeden de yaşayabileceklerini sözlerine ekledi.