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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tetikçi 16 yaşında! Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!

        Tetikçi 16 yaşında! Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!

        Adana'da insanın kanını donduran bir görüntü kaydedildi. Olayda PVC ustası Ali Güloğlu, 16 yaşındaki bir tetikçi tarafından katledildi. Güloğlu'yu öldüren 16 yaşındaki A.E.M. ile saldırıyı azmettirdiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!

        Adana'da PVC ustası Ali Güloğlu'yu (45) öldüren A.E.M. (16) ile saldırıyı azmettirdiği öne sürülen S.E. (26), polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Güloğlu'nun ağabeyinin S.E.'ye olan borcunu ödemediği gerekçesiyle taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E., tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 20 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 kişi, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu’nun iş yerinin önüne gitti.

        Motosikletten inen A.E.M., iş yerine girerek taburede oturan Güloğlu’na peş peşe ateş etti. Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

        300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Polis, A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.'yi (25) operasyonla yakaladı.

        AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİASIYLA YAKALANDI

        Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda saldırıyı S.E.'nin düzenlettirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis, S.E.'yi de gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada; Güloğlu'nun ağabeyinin, S.E.’ye borçlu olduğu ve ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

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