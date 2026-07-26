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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da korkunç kaza! 5 can kaybı var!

        Antalya'da korkunç kaza! 5 can kaybı var!

        Antalya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kentin Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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