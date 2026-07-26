Antalya'da korkunç kaza! 5 can kaybı var!
Antalya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kentin Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:34 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ