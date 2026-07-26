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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Transfer teklifini duyurdular

        Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Transfer teklifini duyurdular

        Transfer çalışmalarını sürdüren ve stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Davinson Sanchez'in milli takımdan partneri olan Jhon Lucumi'yle ilgilendiği ve 28 yaşındaki oyuncu için Bologna'ya yapacağı teklif duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına stoper takviyesi yapmak istiyor.

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        G.SARAY'DAN LUCUMI HAMLESİ

        Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların Bologna forması giyen Jhon Lucumi için devreye girdiği iddia edildi.

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        21-22 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

        TuttoMercatoWeb'in haberine göre; G.Saray'ın Kolombiyalı stoper için 21-22 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

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        4 YILLIK SÖZLEŞME

        G.Saray'ın 28 yaşındaki defans oyuncusuna yıllık 3 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme vereceği kaydedildi.

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        UYGUN BİR TEKLİFE BIRAKILACAK

        Lucumi'nin 15 Temmuz'a kadar serbest kalma bedelinin 28 milyon Euro olduğu, bu tarihin sona erdiği için Bologna'nın 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'ye uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebileceği aktarıldı.

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        "UYGUN TEKLİF GELİRSE İZİN VERECEĞİZ"

        Bologna CEO'su Claudio Fenucci geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızla ilgili, "Lucumi'nin bizimle sözleşmesi var. Geçen yıl kendisi için kariyerini değiştirebilecek önemli bir teklif gelmişti. Bir yıl daha kalmasını istedik ve bu sezon uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine dair söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse kendisini memnun edeceğiz, gelmezse bizimle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

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        "LUCUMI JUVENTUS'U İSTİYOR"

        Öte yandan Corriede dello Sport'un haberine göre; Lucumi Juventus'a transfer olmak istediği ve Galatasaray'ın teklifini askıya aldığı belirtildi.

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        2026 Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'le birlikte stoper hattında görev alan Lucumi, geçtiğimiz sezon 43 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 567 dakika sahada kaldı.

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