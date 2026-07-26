Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Transfer teklifini duyurdular

"UYGUN TEKLİF GELİRSE İZİN VERECEĞİZ"

Bologna CEO'su Claudio Fenucci geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızla ilgili, "Lucumi'nin bizimle sözleşmesi var. Geçen yıl kendisi için kariyerini değiştirebilecek önemli bir teklif gelmişti. Bir yıl daha kalmasını istedik ve bu sezon uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine dair söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse kendisini memnun edeceğiz, gelmezse bizimle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.