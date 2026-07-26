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        Filenin Sultanları kupa için parkede: Rakip Brezilya

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final maçında dünyanın 2 numarası Brezilya ile karşı karşıya gelecek... 2023'te şampiyon olan Filenin Sultanları, 2. kez kürsünün zirvesinde olmak için parkeye çıkacak...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları kupa için parkede!

        2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde dünyanın 2 numarası Brezilya ile kupa için parkeye çıkıyor...

        HEDEF 2. ŞAMPİYONLUK

        Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

        VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

        Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

        FİNALDE RAKİP BREZİLYA

        Ay-yıldızlı ekip finalde dünya sıralamasının 2. basamağındaki Brezilya ile karşılaşacak.

        Milliler, TSİ 14.30'da altın madalya için sahaya çıkacak. Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıkacak.

        VNL tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

        TÜRKİYE-BREZİLYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Filenin Sultanları'nın Brezilya ile oynayacağı final karşılaşması bugün saat 14.30'da başlayacak. Makau'da düzenlenen dev organizasyondaki mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Dev finalle ilgili tüm gelişmeler anbean HT SPOR'da olacak.

        YARI FİNALDE ÇİN'E GEÇİT VERMEDİK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e karşı son yıllardaki üstünlüğünü korudu.

        Ev sahibi avantajıyla büyük taraftar desteğiyle sahaya çıkan Çin'i mağlup eden Türkiye, rakibine yine geçit vermedi.

        2023 VNL finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde de Çin'i 3-2 yenerek tur atlamıştı.

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