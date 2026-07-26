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        Kastamonu'da yağış etkili oldu: 150'den fazla evi su bastı!

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edilirken, bölgede hasar tespit ve su tahliye çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

        Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

        Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

        Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

        Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.

        TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

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