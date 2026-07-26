Uzun balayının ardından Dua Lipa ve Callum Turner işe döndü
İtalya'da üç günlük gösterişli düğünün ardından balayı için ülkede kalmaya devam eden Dua Lipa ve Callum Turner çifti, nihayet tatili bitirdi, işbaşı yaptı. Yeni evliler yine de birbirlerinden çok uzaklaşmamaya özen gösterdi
Dua Lipa ve Callum Turner, İtalya'nın Sicilya Adası'nda üç günlük görkemli düğünlerinin ardından uzun bir balayı yaptı. Yeni evli çift, artık balayını bitirdi ve işlerine döndü. Ancak yine de birbirlerinden çok uzakta kalmadılar.
30 yaşındaki İngiliz şarkıcı Lipa, New York'ta bir müzik kayıt stüdyosuna girerken görüntülendi.
Otomobilinden inerken objektiflere yansıyan Lipa, eşi Turner'ın sadece birkaç kilometre ötesindeydi.
36 yaşındaki Turner, oyuncu Margaret Qualley ile birlikte yakında vizyona girecek olan 'Possession' filminin çekimlerindeydi.
Turner, sette siyah pantolon ve sahte kan lekeleriyle dolu gri bir kazak giymişti.
İkili, kameralar çekim yaparken dramatik anları prova edip filme alırken görüntülendi.
1981 yapımı kült klasiğin yakında çıkacak olan yeniden çevrimi, 'Smile' serisinin yaratıcısı Parker Finn tarafından yönetiliyor ve gelecek yıl vizyona girmesi planlanıyor.
Lipa ve Turner çifti, önce 31 Mayıs'ta İngiltere'nin başkentinde Old Marylebone Belediye Binası'nda sade bir nikah töreniyle "Evet" dedi. Ardından Sicilya'nın Palermo bölgesinde gerçekleşen ve yaklaşık 1,73 milyon dolara mâl olduğu bildirilen gösterişli kutlama, kenti müzik, moda ve sosyetenin uluslararası sahnesine dönüştüren özel konukları bir araya getirdi.
"Yılın düğünü" olarak adlandırılan tören, Sicilya adasının en prestijli konutlarından biri olan Villa Valguarnera'da gerçekleşti.
Pop yıldızı ve aktör arasındaki ilişki, ikilinin 2024 yılının başlarında Londra'da bir partide birlikte görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Çift, 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.