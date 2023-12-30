Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ ve Siirt'te sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

        Elazığ ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ ve Siirt'te sağlık çalışanları Gazze için yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Elazığ'da İhsaniye Camisi önünde toplanan hekim, sağlık çalışanı, öğrencilerin bulunduğu grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada katılımcılar adına açıklama yapan Dr. Ahmet Murat Mamur, sağlık çalışanları olarak soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Gazze'deki çok sayıda sağlık merkezi ve hastanenin şu anda hizmet dışı olduğunu dile getiren Mamur, kalan hastanelerin de kısmen işlevsel olduğunu belirtti.

        Bu hastanelerin aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye barınak olduğunu ifade eden Mamur, "Bir ülkede hastane bombalamak, hastalara müdahale edilmesine izin vermemek, ambulans konvoyunu hedef almak neyle açıklanabilir?" dedi.

        - Siirt

        Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları, giydikleri beyaz önlüklerle Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

        Ellerinde "Hastaneye saldırı savaş suçudur", "Ben doktorum hedef değil" ve "Beyaz önlükler kana bulanmasın" yazılı dövizler taşıyan grup, Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Burada katılımcılar adına açıklama yapan hemşire Elif Karasungur, Gazze'de ambargo ve katliamların hız kesmeden sürdüğünü, buna karşı "sessiz yürüyüş" ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

        "Bu yaşananları kabul etmeyen hekimler ve sağlık çalışanları olarak yine ayaktayız ve artık harekete geçilmesini talep ediyoruz." diyen Karasungur, bu yürüyüşün dünyanın hiçbir yerinde terör, soykırım ve işgali kabul etmediklerinin beyanı olduğunu söyledi.

        Karasungur, terör saldırısı sonucu şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade etti.

        Basın açıklamasının ardından dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı; 6 yaralı
        Hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı; 6 yaralı
        Elazığlı sanatçı atıklarla yaptığı heykel ile Gazzeli çocukların dramını an...
        Elazığlı sanatçı atıklarla yaptığı heykel ile Gazzeli çocukların dramını an...
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 9 şüpheli yakalandı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan okul ziyareti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan okul ziyareti
        Elazığ'ın "yaşayan stadı"nda uluslararası başarılara hazırlanıyorlar
        Elazığ'ın "yaşayan stadı"nda uluslararası başarılara hazırlanıyorlar