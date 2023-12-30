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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Gereken açıklamaları dün yaptık - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Gereken açıklamaları dün yaptık

        Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesinin ardından iptal edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaşanan olayların ardından ilk defa konuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:38
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        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
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        Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesinin ardından iptal edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye'ye dönüşte Türk futbolunda yaşanan krizler hakkında ilk defa konuştu.

        Havalimanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı. Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

        NELER YAŞANDI?

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı.

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        TFF'den yapılan ilk açıklamada maçın oynanacağı vurgulanarak, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

        Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. Kriz sürerken TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi.

        Bu görüşme sonrası önce kulüplerin maça çıkacağı açıklandı. Ancak Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

        Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama yaptı.

        Yapılan ortak açıklamada Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

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