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        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı - Otomobil Haberleri

        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı

        Engelli araç ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan engelli araç üst limiti, 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırılarak 1 milyon 591 bin 200 TL'ye çıkarıldı. Böylece ÖTV muafiyetli araç alımlarında limitler yüzde 58.46 oranında artırılmış oldu

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 30.12.2023 - 22:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:26
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        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
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        Yeni yıl ile birlikte, otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

        Engelli bireylere özel Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araçlarda limit artırıldı. Böylece, 2024'te ÖTV muafiyet limiti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı ile paralel olarak artırılmış oldu.

        Ekim ayı enflasyon oranı, yeni yılda bazı vergiler ile harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde kullanılan Yeniden Değerleme Oranı olarak kabul ediliyor.

        YÜZDE 58.46 ORANINDA ARTTI

        Bu kapsamda, Ekim 2023'te yüzde 58.46 olarak açıklanan enflasyon oranı, ÖTV muafiyet limitinin artırılmasında da esas olarak kabul edildi.

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        Buna göre, ÖTV muafiyet limiti Ocak 2024'ten itibaren 1 milyon 4 bin 200 TL'den 1 milyon 591 bin 200 TL’ye çıkarılmış oldu.

        Söz konusu artırım sayesinde, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabileceği otomobillerin kapsamı da genişledi. Böylece, piyasadaki birçok C-segment sedan ve SUV modelin ÖTV muafiyetli alınabilmesinin önü açıldı.

        Fakat, yeni yılda otomobillere gelmesi beklenen döviz ve maliyet artışı kaynaklı zamların, ÖTV muafiyeti alınabilen araç sayısını önümüzdeki aylarda tekrar azaltma ihtimalini de unutmamak gerek.

        Öyle ki, limit artırımı öncesinde, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabildiği otomobillerin çoğu piyasada ölçü anlamında en küçük boyutlarda olan B ve A segmentte yer alır hale gelmişti.

        KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

        Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranı belirliyor. 2018 yılında yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak otomobil satın alabiliyor.

        Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3'üncü dereceye kadar yakınları da engelli bireye ait bu araçları kullanabiliyor.

        Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanma imkanları bulunuyor.

        Raporda belirtilen engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için ise, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığının açıkça belirtilme şartı aranıyor.

        Söz konusu kişilerin, bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilmeleri ve bu araçları kendilerinin kullanabilmesi mümkün oluyor.

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