GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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