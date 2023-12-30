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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:41
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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