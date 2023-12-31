Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yeni yıl mesajı yayınladı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat mesajında, 2023’ün Baskil için hizmet yılı olduğunu, 2024'te ilçenin çehresini değiştirecek projelere devam edeceklerini belirtti.

Acısıyla, tatlısıyla 2023'ün geride kaldığını ifade eden Akmurat, şunları kaydetti:

"2024'ün başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dilerim. Yeni yılın dünyanın farklı yerlerinde acı çeken mazlum insanlara ve bütün dünyaya barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum."