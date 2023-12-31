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        Elazığ'da aylık 1200 ton katı atık elektriğe dönüştürülüyor

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde aylık 1200 ton katı atık transfer edilerek elektriğe dönüştürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:14
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        Elazığ'da aylık 1200 ton katı atık elektriğe dönüştürülüyor
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde aylık 1200 ton katı atık transfer edilerek elektriğe dönüştürülüyor

        Karakoçan Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle 2020 yılında Hamzalı köyü mevkisinde kurulan katık atık transfer merkezine belediyenin çöp toplama araçlarıyla günlük toplanan 40 ton çöp götürülüyor.

        Burada katı atık transfer aracına yüklenen çöpler, Bingöl Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi'ne gönderiliyor.

        Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçen belediye, her ay 1200 ton çöpün elektrik enerjisine dönüşmesini sağlıyor.

        Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, AA muhabirine, katı atık transfer merkezi sayesinde ilçede yılların çöp sorununun ortadan kalktığını belirtti.

        Daha temiz ve yaşanabilir bir Karakoçan için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade eden Akbaba, şunları söyledi:

        "İlçemizi gelecek yüzyıllarda çocuklarımıza temiz bir şekilde teslim edebilmek adına yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemiz şu an bölgede çöp transferi yapan ilk ilçe belediyelerinden biri ve bununla gurur duyuyoruz. Artık vahşi depolama alanımız yok. Kurallara uygun olarak üzerini kapatıp ağaçlandırdık."

        Akbaba, daha önce çöp depolama alanı olarak kullandıkları bölgenin çöple değil, oluşturacakları mesire alanıyla anılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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