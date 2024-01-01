Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ Valisi Toraman, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görevi başında olan jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:19 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ Valisi Toraman, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görevi başında olan jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        Toraman, yılbaşı tedbirleri kapsamında Hankendi jandarma yol uygulama noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti, personelin yeni yılını kutladı.

        Kontrol noktasında durdurulan sürücülerin de yeni yılını kutlayan Toraman daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ve kent merkezinde görev yapan polis ekipleri ile bir araya gelerek yeni yıllarını tebrik etti.

        Ziyaretler esnasında görev başındaki personele baklava ikramında bulunuldu.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Toraman, İçişleri Bakanlığının yılbaşı gecesinin huzur ve emniyet içinde geçirilmesi için gönderdiği genelge doğrultusunda kentte tüm önlemlerin alındığını belirtti.

        Vatandaşın huzur ve güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının gerekli planları yaptığını ifade eden Toraman, şunları söyledi:

        "Şuana kadar Elazığ’da yılbaşı sakin ve huzurlu geçiyor. Bunun için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kolluk personeli sahada, vatandaşlarımızın emniyeti için görev yapıyorlar. İnşallah, kazasız belasız bu günü de atlatırız."

        Vali Toraman'a, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 2024´ün ilk bebekleri Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan Oldu
        Elazığ'da 2024´ün ilk bebekleri Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan Oldu
        Elazığ'da aylık 1200 ton katı atık elektriğe dönüştürülüyor
        Elazığ'da aylık 1200 ton katı atık elektriğe dönüştürülüyor
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Omikan köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan yeni yıl mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan yeni yıl mesajı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yeni yıl mesajı yayınladı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yeni yıl mesajı yayınladı
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı