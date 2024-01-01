Elazığ Valisi Toraman, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görevi başında olan jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görevi başında olan jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Toraman, yılbaşı tedbirleri kapsamında Hankendi jandarma yol uygulama noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti, personelin yeni yılını kutladı.

Kontrol noktasında durdurulan sürücülerin de yeni yılını kutlayan Toraman daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ve kent merkezinde görev yapan polis ekipleri ile bir araya gelerek yeni yıllarını tebrik etti.

Ziyaretler esnasında görev başındaki personele baklava ikramında bulunuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Toraman, İçişleri Bakanlığının yılbaşı gecesinin huzur ve emniyet içinde geçirilmesi için gönderdiği genelge doğrultusunda kentte tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının gerekli planları yaptığını ifade eden Toraman, şunları söyledi:

"Şuana kadar Elazığ’da yılbaşı sakin ve huzurlu geçiyor. Bunun için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kolluk personeli sahada, vatandaşlarımızın emniyeti için görev yapıyorlar. İnşallah, kazasız belasız bu günü de atlatırız."

Vali Toraman'a, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren eşlik etti.