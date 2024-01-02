Enflasyona göre maaş zammı senaryoları| Enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Enflasyona göre maaş zammı senaryoları| Enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Maaş zammı yarın belli oluyor 2023 yılı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Memur maaşları ve emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam da belli olacak. İşçi ve esnaf emekli aylıklarına enflasyon farkının üzerine ilave zam yapılmazsa memur emekli aylıkları ile arada 12 puana yakın fark ortaya çıkacak. Peki enflasyona göre memur maaşları ve emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç enflasyon senaryolarına göre maaş zamlarını hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini yarın açıklayacak. Böylece yıllık enflasyon belli olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun son faiz kararına ilişkin açıklamasında, kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden enflasyonun son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğü belirtildi. Enflasyon raporunda ise 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edilmişti.

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Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde ise kasım ayında yüzde 67.23 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65.39’a düştü.

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Merkez Bankası’nın yıllık yüzde 65 tahmininin gerçekleşebilmesi için aylık enflasyonun yüzde 3.07 olması gerekiyor.

Aylık enflasyon yüzde 2.44 olursa yıllık yüzde 64, aylık yüzde 2.76 olursa yıllık yüzde 64.5, aylık yüzde 3.38 olursa yıllık yüzde 65.5, aylık yüzde 3.69 enflasyon olursa yıllık enflasyon da yüzde 66.0 olacak.

Peki bu enflasyon senaryolarına göre memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ne olacak?

Ocak ayında emekli işçi (SSK) ile emekli esnaf ve çiftçi (BAĞ-KUR) aylıklarına 2023 yılı temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı kadar zam yapılacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Çıkan sayıya ocak ayı için yüzde 15 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Enflasyon senaryolarına göre maaş zammı ne olacak? (Yüzde) Aylık enflasyon Yıllık enflasyon Emekli işçi ve esnaf Memur ve Emekli memur Fark 3,69 66,00 38,60 50,37 11,77 3,38 65,50 38,18 49,91 11,73 3,07 65,00 37,76 49,46 11,70 2,76 64,50 37,35 49,01 11,66 2,44 64,00 36,93 48,55 11,62

EMEKLİLER ARASINDA 12 PUAN FARK OLACAK

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Yıllık enflasyon yüzde 65 çıkarsa emekli işçi ve esnaf aylıklarına yüzde 37.76, memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.46 oranında zam yapılacak.

Enflasyonun yüzde 65’in altında veya üstünde olması halinde maaş zammı oranları değişecek. Yıllık yüzde 66 enflasyon varsayımında emekli işçi ve esnaf aylığına yüzde 38.6, memur maaşı ve emekli memur aylığına yüzde 50.37 oranında zam yapılacak.

Şayet yıllık enflasyon yüzde 64 olursa emekli işçi ve çiftçiye yüzde 36.93, memur ve emekli memura ise yüzde 48.55 oranında zam yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon farkının üzerine ilave bir artış yapılmadığı takdirde işçi, çiftçi ve esnaf emeklileri ile memur emekli aylıkları arasında yaklaşık 12 puan fark ortaya çıkacak.

TEMMUZDA MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yaptığı açıklamada, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarının ise temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarının üzerinde artacağını söyledi. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor. İlk yarıda yükselip ikinci yarıdan itibaren düşüşe geçeceği öngörülüyor.

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Ocak-haziran enflasyonu yüzde 24 olarak gerçekleşirse temmuz ayında emekli işçi, çiftçi ve esnaf aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak. Memur maaş zammı belirlenirken ise 6 aylık enflasyondan önce ocak ayında yapılacak yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı mahsup edilecek, bu şekilde çıkan sayının üzerine yüzde 10 oranındaki temmuz ayı toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 18.60 oranında zam yapılacak. Bu kez emekli işçi, çiftçi ve esnaf lehine yaklaşık 5.40 puan fark olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

Cevdet Yılmaz, alt gelir grupları için ise mali imkanları zorlayacaklarını söyledi. Az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500 – 5 bin lira olduğu halde 7 bin 500 lira alanların da bulunduğunu, bu durumda olanlar için çalışıldığını ifade etti. Mutlaka düşük gelirlileri gözeteceklerini belirtti.

Kök aylığı 7.500 liranın altında olanlar ile ilgili bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Buna ilişkin yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

2023’TE MAAŞ ZAMLARI NE OLDU?

2023 yılı ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bunun yaklaşık yarısı refah zammı olarak gerçekleştirildi.

Temmuz ayında ise memurlara yüzde 17.55 oranında zammın üzerine 8.077 lira seyyanen zam yapıldı. Memur, işçi, çiftçi ve esnaf emekli aylıklarına yapılan zam ise yüzde 25 oldu.