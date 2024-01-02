Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağı sahil güvenlik uçağı ile pistte çarpıştı. Uçakta 400'e yakın yolcunun bulunduğu ve herkesin tahliye edildiği bildirildi. Sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişinin 5'inden haber alınamıyor. Tokyo'da iki uçağın pistte çarpışmasının ardından havalimanı uçuşlara kapatılırken THY uçağı da Narita'ya yönlendirildi.

Habertürk Giriş: 02.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:36 facebook

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