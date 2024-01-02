Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan hastalara ziyaret

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, hasta ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Kundakçı, Baskil Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastalarla görüştü, onlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kundakçı, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiklerini belirterek, hastane yönetimi ile görüştüklerini, sunulan hizmetler ve hastaların durumuyla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ve kurum amirleri de yer aldı.