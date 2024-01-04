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        Haberler Gündem Güncel Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi - Güncel haberler

        Casusluk operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

        Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yaptıkları tespit edilen İsrail istihbaratına yönelik operasyonda 33 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:36
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        İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

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        DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

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        Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

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        İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

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