        Hollanda'da müzeden çalınan 2 bin 500 yıllık altın miğfer bulundu

        Hollanda'da müzeden çalınan 2 bin 500 yıllık altın miğfer bulundu

        Romanya'dan Hollanda'daki Drents Müzesi'ne sergilenmek üzere getirilip çalınan 2 bin 500 yıllık altın miğfer ile üç kraliyet bileziğinden ikisi bulundu

        Giriş: 03.04.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Paha biçilemez altın miğfer bulundu!

        Hollanda’daki Drents Müzesi’nden geçtiğimiz yıl çalınan Romanya’ya ait paha biçilmez altın miğfer ile üç altın bilezikten ikisi bulundu.

        Hollanda makamları, yaklaşık 2 bin 500 yıllık Cotofenesti miğferinin ülkenin doğusundaki Assen kentinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldığını açıkladı.

        Savcılık yetkilisi Corien Fahner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürecin hem Romanya hem de Drents Müzesi çalışanları için zorlu geçtiğini belirterek, miğferin bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        REKLAM

        Dacia medeniyetine ait olan eser, hırsızlar tarafından Ocak 2025’te sergilendiği müzeden üç altın bilezikle birlikte çalınmıştı.

        ERİTİLMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

        Romanya’nın en önemli ulusal hazinelerinden biri olan eserin dikkat çekici görünümü nedeniyle satılamayacağı fakat eritilmiş olabileceği belirtilmişti.

        Yetkililer, olaydan kısa süre sonra yakalanan üç şüpheliyle yapılan anlaşma kapsamında çalınan üç bilezikten ikisinin de ele geçirildiğini bildirdi. Şüphelilerin yargılanmasına nisan ayı içinde başlanacağı kaydedildi.

        ZARAR GÖRDÜ ANCAK KALICI HASAR YOK

        Öte yandan, miğferin zarar gördüğü ancak kalıcı bir hasar oluşmadığı belirtildi. Drents Müzesi Direktörü Robert van Langh, miğferde hafif bir ezilme olduğunu, bileziklerin ise tamamen sağlam durumda bulunduğunu söyledi.

        Kayıp olan son bileziğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

