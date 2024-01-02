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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:27
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.D'nin kullandığı 23 EU 625 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu'nda kontrolden çıkarak, devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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