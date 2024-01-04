Giovanni van Bronckhorst'ta işlem tamam! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Giovanni Van Bronckhorst'la anlaşmaya vardı. Yardımcıları için yapılan görüşmelerde de sona yaklaşılırken Hollandalı hocanın birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda bir süredir devam eden belirsizlik noktalanıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Rangers'ı çalıştıran Giovanni Van Bronckhorst'la prensip anlaşmasına vardı. Hollandalı hocanın birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek ve 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Van Bronckhorst senelik 1.4 milyon Euro kazanacak.

48 yaşındaki hoca ile yapılan son görüşmelerde kısa sürede önemli yol kat eden siyah-beyazlıların önüne bu kez yardımcı hoca konusu çıkmıştı. Van Bronckhorst'un ekibinde yer alan şu anda NAC Breda'nın başında olan Jean-Paul van Gastel için Hollanda ekibinden ayrılık vizesi çıkmamıştı. Ancak yapılan görüşmelerin sonunda NAC Breda ile anlaşmaya varıldı. REKLAM

AVRUPA FİNALİNE ÇIKTI Şu an boşta olan Giovanni van Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'da görev aldı. Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.

48 yaşındaki çalıştırıcı kariyeri boyunca 1 Hollanda Eredivise şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 İskoçya FA Cup kazandı. Ayrıca Bronckhorst'un çalıştırdığı Rangers 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Cuma günü oynanacağı Kasımpaşa karşılaşmasına Serdar Topraktepe ile çıkacak. Giovanni van Bronckhorst'un ise 9 Ocak Salı günü oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde kulübede yer alacağı kaydediliyor.