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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ece Ronay'a son dakika bir şok daha: Güzellik merkezine haciz! - Güncel haberler

        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!

        Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:55
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        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
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        Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in, Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

        RONAY'IN EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        İŞ YERİNE İCRA EKİPLERİ GELDİ

        Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi.

        EŞYALAR KAMYONETLERLE GÖTÜRÜLDÜ

        İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

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