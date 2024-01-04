Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü
Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in, Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
RONAY'IN EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İŞ YERİNE İCRA EKİPLERİ GELDİ
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi.
EŞYALAR KAMYONETLERLE GÖTÜRÜLDÜ
İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.