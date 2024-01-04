2024 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu | 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

2024 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu | 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Kıdem tazminatı tavanı yükseldi Memur maaş zamlarıyla birlikte yeni yılda uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Kıdem tazminatı tavanı yüzde 49.25 oranında artacak. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı nasıl uygulanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı tavanıyla ilgili merak edilenleri yazdı

Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Son işyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, tavan tutarı aşamıyor.

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Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, ikramiyeye bağlı bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

Geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Ancak, seyyanen zam en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansıtılmadı. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı hesabında da seyyanen zam dikkate alınmadı. Bu uygulama aynen devam edecek.

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YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 35.058 TL

Geçen yılın temmuz – aralık döneminde 23.489.83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 35.058,58 TL’ye yükselecek. Bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 34.792.49 TL olacak.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 23 bin 489 liranın üzerinde olup bu yılın ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 40 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2023 tarihinden önce işten ayrılmış olsaydı 234 bin 898 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ocak ayında işten ayrıldığında 350.585 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 115 bin 687 lira artacak.

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABI

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere arttı. Aralık ayında 13.414.50 TL olan asgari ücretli işçinin bir yıllık hizmet karşılığı alabileceği kıdem tazminatı tutarı 1 Ocak’tan itibaren 20.002.50 TL’ye yükseldi.

Ancak, kıdem tazminatı işçinin son aldığı ücret üzerinden ödeniyor. Asgari ücretli işçiler 1-31 Ocak tarihleri arasında işten ayrıldıklarında bir yıllık hizmet karşılığı 13.414.50 TL üzerinden kıdem tazminatı alabilecekler. 31 Ocak’tan sonra işten ayrıldıklarında ise 20.002.50 TL’lik yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alacaklar.