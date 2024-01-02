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        Elazığ'da tırın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk bulundu

        Elazığ'da tırın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 23:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:49
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        Elazığ'da tırın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk bulundu
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        Elazığ'da tırın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Ü.K'nin bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine takibe alınan şüphelinin kullandığı briket yüklü tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Maden ilçesi mevkisinde durduruldu.

        Narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine tırın dorsesindeki briketler iş makinesiyle boşaltıldı.

        Detaylı aramada tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş vakumlu poşetlerde 138 kilogram skunk bulundu.

        Gözaltına alınan Ü.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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