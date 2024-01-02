Elazığ'da tırın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk bulundu

Elazığ'da tırın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Ü.K'nin bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine takibe alınan şüphelinin kullandığı briket yüklü tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Maden ilçesi mevkisinde durduruldu.

Narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine tırın dorsesindeki briketler iş makinesiyle boşaltıldı.

Detaylı aramada tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş vakumlu poşetlerde 138 kilogram skunk bulundu.

Gözaltına alınan Ü.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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